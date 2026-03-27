Arnavutköy'de hafriyat kamyonu çayırlık alana uçtu, ağaçlar devrildi!

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çayırlık alana uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Erciyes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Can Erbay yönetimindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çayırlık alana savruldu.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun çekici kısmının üst bölümü yerinden koparken, araç çayırlık alanda ilerleyerek çok sayıda ağacı devirdi. Olayda sürücü Mehmet Can Erbay hafif yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı sırada yoldan başka bir aracın geçmemesi muhtemel bir faciayı önledi. Öte yandan, çayırlık alana uçan hafriyat kamyonu ve çevrede oluşan hasar dron kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde kamyonun onlarca ağacı devirdiği ve çekici kısmının büyük hasar aldığı görüldü.

"SESİ DUYUNCA KOŞARAK YARDIMA GİTTİM"

Kazaya tanıklık eden Faruk Hasan Çağlar, "Evde temizlik yapıyordum, bir anda sesi duydum. Annem ve kardeşim uyuyordu, ben de ’kaza oldu’ diye bağırdım. Hemen telefonu alıp polisi ve ambulansı aradım. Koşarak olay yerine geldim. Yaralı sürücüye su verdim. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, topallıyordu" şeklinde konuştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salihli’de orman yangınlarına karşı kritik toplantıSalihli’de orman yangınlarına karşı kritik toplantı
Telefonunuz 5G'ye uyumlu mu? Hemen kontrol edin!Telefonunuz 5G'ye uyumlu mu? Hemen kontrol edin!

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy hafriyat kamyonu
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

