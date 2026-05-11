HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muş’ta nadir görülen beyaz sansar görüntülendi

Muş’un Üçevler bölgesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan beyaz sansar görüntülendi. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden ve bölgede oldukça nadir rastlanan türün görüntülenmesi, doğaseverler arasında heyecana neden oldu.

Muş’ta nadir görülen beyaz sansar görüntülendi

Muş’ta nadir görülen yaban hayvanları arasında yer alan beyaz sansar, Üçevler bölgesinde görüntülendi. Doğal yaşam alanında kısa süreliğine ortaya çıkan sansar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Muş’ta nadir görülen beyaz sansar görüntülendi 1

MUŞ'TA BEYAZ SANSAR GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede doğada gezen bir vatandaş tarafından fark edilen beyaz sansar, bir süre sonra gözden kayboldu. İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden ve bölgede oldukça nadir rastlanan türün görüntülenmesi, doğaseverler arasında heyecana neden oldu.

11 Mayıs 2026
11 Mayıs 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul Kapalıçarşı detayı: "Şifre olarak para gösterildi"İstanbul Kapalıçarşı detayı: "Şifre olarak para gösterildi"
İran'ın barış teklifine ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldiİran'ın barış teklifine ABD Başkanı Trump'tan yanıt geldi

Anahtar Kelimeler:
Muş sansar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Savcıyı 850 bin TL dolandırdılar! Bakın hangi meslekle kandırdılar

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Erdoğan ile Dervişoğlu'nun görüştüğü iddia edilmişti! Yalanlama geldi

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Çok fena dolandırıldı! Tapu zamanı gelince yıkıldı

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Altın için dengeler değişti: 'Barış olmazsa' diyerek rakam verdi

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

Borsada işlem gören 88 yıllık dev şirket satılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.