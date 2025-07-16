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Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de İETT otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Yol üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'daki İETT kazası haberi sonrası bir kaza haberi de İstanbul'dan geldi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ!

Kaza, Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 EVT 438 plakalı otomobil ile Deliklikaya-Arnavutköy seferini yapan İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Arnavutköy de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 1

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İhsan Kayacan araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybeden Kayacan'ın cenazesi Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Arnavutköy de İETT kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 2

Kazada İETT otobüsü ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazanın ardından Hadımköy Yolu Caddesi uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Polis ekipleri kaza alanını güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. İETT otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(İHA)
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy Otomobil
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