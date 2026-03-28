Arnavutköy’de kamyonun çarptığı araç sahibi faciayı kıl payı atlattı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde park halindeki aracının yanında bulunan bir vatandaş, dönüş yapmak isteyen kamyonun aracına çarpması sonucu faciayı kıl payı atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar ve kovalamaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Emre Sönmez aracının başında bulunduğu sırada dönüş yapmak isteyen bir kamyon, aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, Sönmez kazayı şans eseri yara almadan atlattı. İddiaya göre, kazanın ardından kamyon sürücüsü durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine aracına binen Sönmez, kamyonu takip ederek yakalamaya çalıştı. Cadde üzerinde kamyonun önünü kesen Sönmez, sürücüye aracına çarptığını söyledi. Ancak sürücünün iddiayı kabul etmediği ve tekrar olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü.

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kazanın ardından yaşanan kovalamaca ise Emre Sönmez’in cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Beni araca sıkıştırabilirdi"



Yaşananları anlatan Emre Sönmez, sürücünün bilinçsiz hareket ettiğini belirterek, "Aracımı rot balans için bırakmıştım. Yoğunluktan dolayı aracı müsait bir yere çekmem söylendi. O sırada bir kamyon geldi ve girmesi zor olan bir sokağa dönmek istedi. Ben de aracı biraz ileri alayım, siz geçin dedim ama kabul etmedi. Dönmeye çalışırken aracımın arka kısmına çarptı. Büyük bir ses geldi, esnaf dışarı çıktı ama sürücü durmadan kaçtı. Ben de aracıma binip peşine gittim. Işıklarda yakaladım, önünü kestim ama araçtan inmedi, ‘yürü git’ diyerek uzaklaştı. Açıkçası araçtaki hasar çok büyük değil ama beni umursamaması zoruma gitti. Bu şekilde bilinçsiz araç kullanımı çok tehlikeli. O an yanımda bir çocuk olsaydı ya da ben aracın farklı bir yerinde olsaydım çok daha kötü şeyler olabilirdi. Beni araca sıkıştırabilirdi" dedi.

Olayın ardından trafik ekiplerine haber verdiğini belirten Sönmez, kamera görüntüleri sayesinde kamyonun bağlı olduğu şirkete ulaştığını ve zararının karşılanmasını beklediğini ifade etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır