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Arnavutköy'de kaza: 2 yaralı

Arnavutköy’de iddiaya göre şoförünün hatalı dönüş yaptığı hafriyat kamyonu, seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

Arnavutköy'de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultangazi yönüne dönüş yapmak isteyen plakalı hafriyat kamyonunun şoförü, dönüş için ayrılmış şeride girerek trafik ışığının kendisi için yanmasını beklemeye başladı. Bu sırada ana yol düzeninin sağlanması için yanan yeşil ışığın kendisi için yandığını düşünerek dönüş yapan hafriyat kamyonu, seyir halindeki 41 AVE 55 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaza nedeniyle otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışma başlattı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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