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Arnavutköy'de kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Arnavutköy'de bir bahçede açılan kuyuya düşen dört yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Arnavutköy'de kuyuya düşen 4 yavru köpek kurtarıldı

Tayakadın Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde beslenen köpek bir süre önce doğum yaptı. Köpeğin dünyaya getirdiği yavrular kısa süre sonra ev sahibinin dostlarına dağıtıldı. Ev sahibi köpeğin yavrularının tümünü dağıttığını zannederken, bahçesindeki duvarın dibinde daha önce açtığı ancak üzerini kapatmadığı kuyudan köpek sesleri geldiğini fark etti. Ev sahibi, el feneriyle bir kişinin güçlükle girebileceği genişlikteki kuyuyu kontrol etti. Yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuya kısa süre önce dünyaya gelen yavru köpeklerin düştüğü anlaşılınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekibindeki bir görevli merdivenle indi ve yukardaki arkadaşına yavru köpekleri tek tek verdi. Kuyudan kurtarılan 4 yavru köpek annelerine teslim edildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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köpek
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