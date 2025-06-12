Arnavutköy'de suikast girişimi! Araca kurşun yağdırdılar... Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Edinilen bilgilere göre olay sabah 07.00 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi Gülbağlar Caddesinde yaşandı. Park halindeki aracın içerisinde bekleyen Temel Bodur'a yanaşan iki zanlı, ateş etmeye başladı.

AĞIR YARALANDI

Bacak ve karın bölgesinden yaralanan Bodur, aracı hareket ettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Zanlılar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİLERİ HER YERDE ARIYOR

Ağır yaralanan Temel Bodur, sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

KANLI OLAY KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın yanına gelen iki kişi, bir anda silahlarını çıkartarak ateş etmeye başlıyor. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçıyor.

(İHA)