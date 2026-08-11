Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında kullanılan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Parlamanın ardından çıkan yangın, çatıdaki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının ilk çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatının alev alev yanması, yükselen yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise havadan görüntülendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır