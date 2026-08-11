HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy’de 5 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat çalışmaları sırasında tüpün parlaması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını etkisi altına alırken, Arnavutköy ve Başakşehir’den sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına, ekiplerin müdahalesi ise drone kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 14.30 sıralarında Arnavutköy Haraççı Mahallesi Karagöz Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıda sürdürülen tadilat çalışmaları sırasında kullanılan tüp henüz bilinmeyen bir nedenle parladı. Parlamanın ardından çıkan yangın, çatıdaki malzemelerin de tutuşmasıyla kısa sürede büyüyerek çatının tamamını etkisi altına aldı. Çatıdan yükselen yoğun duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Arnavutköy ve Başakşehir’den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, alevlerin binanın diğer bölümlerine sıçramaması için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekipler çatıda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangının ilk çıktığı ve alevlerin çatıyı sardığı anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Çatının alev alev yanması, yükselen yoğun duman ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi ise havadan görüntülendi.

Arnavutköy’de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm" O ülkede koronavirüs alarmı! Vaka ve ölüm sayıları artıyor: "En yüksek haftalık ölüm"
Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim varStar Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.