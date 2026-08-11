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Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yaklaşık iki yıldır devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den alınan DNA örnekleri, dosyada daha önce elde edilen profillerle karşılaştırılacak.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı
Çiğdem Berfin Sevinç

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında üniversitenin rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli’den DNA örnekleri alındı.

Halk TV'nin aktardığına göre Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, DNA örneklerinin alındığını doğrularken, alınan numunelerin soruşturma kapsamında daha önce elde edilen DNA profilleriyle karşılaştırılacağı belirtildi. Gelişme, yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturmanın dikkat çeken aşamalarından biri oldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 akşamı kaldığı yurtta yemek yedikten sonra dışarı çıktı. O geceden sonra kendisinden haber alınamadı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı 1

18 gün süren arama çalışmalarının ardından Kabaiş’in cansız bedeni, 15 Ekim 2024’te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi sahilinde bulundu. Genç öğrencinin cenazesi daha sonra memleketi Diyarbakır’da toprağa verildi.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında farklı kişilerden DNA örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'nda elde edilen profillerle karşılaştırmalar yapıldı.

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin 2025 yılında yaptığı açıklamaya göre, Kabaiş’in cansız bedeninin bulunduğu noktadan morga nakledilmesi sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişiler de dahil olmak üzere DNA profili karşılaştırılan kişi sayısı 195’e kadar yükseldi. Bu kapsamda yurt ve üniversite güvenlik görevlilerinden de örnekler alındığı açıklanmıştı.

Son gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında DNA örneği alınan kişiler arasına Rektör Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli de dahil oldu.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı 2

REKTÖR ŞEVLİ'NİN ADI DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hamdullah Şevli’nin ismi, Rojin Kabaiş soruşturması sürecinde daha önce de çeşitli tartışmaların odağında yer almıştı. Soruşturmanın yürütülme biçimi, otopsi sürecine ilişkin iddialar ve üniversite yönetiminin dosyadaki konumu kamuoyunda tartışılmış; konu TBMM’ye taşınan soru önergelerine de yansımıştı.

Ailenin 2026 yılında Rektör Şevli’den DNA örneği alınması yönündeki talebi de kamuoyuna yansımıştı.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı 3

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'in aktardığına göre ise bir tanığın, dosyaya ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle rektörle bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler tarafından silahla tehdit edildiği iddia edildi.

Avukat Abdurrahman Karabulut, tehdit dosyasının ana soruşturmayla birleştirilmesini talep ettiklerini açıkladı. Ayrıca rektör ile yeğeninden alınan DNA örneklerinin yetersiz olduğunu ve kapsamlı inceleme yapılması için de başvuruda bulunduklarını ifade etti.

Karabulut, rektörün şüpheli sıfatıyla cep telefonuna el konulmasını, HTS kayıtlarının ve baz istasyonu verilerinin incelenmesini istediklerini de ifade etti.

Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme! Rektör ve yeğeninden DNA örneği alındı 4

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van DNA Rojin Kabaiş
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