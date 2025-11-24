HABER

Arnavutköy’de araç üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul Arnavutköy’de bir grup genç, hareket halindeki aracın kaputuna ve camlarına oturarak trafiğe çıktı.

İstanbul Arnavutköy’de bir grup genç, hareket halindeki aracın kaputuna ve camlarına oturarak trafiğe çıktı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen gençler, seyir halindeki aracın kaputuna ve camlarına oturarak cadde boyunca ilerledi. Kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayan grubun tehlikeli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde gençlerin aracın kaputuna oturduğu, camlara yaslandığı ve trafikte ilerledikleri anlar yer alıyor.

Polis ekipleri, görüntüler üzerine araç sürücüsünü ve şahısları tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Arnavutköy
