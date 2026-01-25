Arnavutköy’de düğün konvoyunda silah sesleri: Yunus timleri müdahale etti

Olay, 24 Ocak 2026 günü saat 19.44 sıralarında Arnavutköy’ün Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, "konvoyda silah atılıyor" şeklinde gelen çok sayıda ihbar üzerine bölgede çalışma başlatan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, şüpheli şahsı kısa sürede tespit etti. Tespitler sonrası M.O. (18) isimli şahsı yakalamak için harekete geçen ekipler, şüpheliyi üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile yakaladı. Şahsın yapılan sorgulamasında herhangi bir suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. M.O., Arnavutköy Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Olayla ilgili olarak "Ruhsatsız Silah Bulundurma" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçları kapsamında işlem başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır