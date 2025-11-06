HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı

Arnavutköy’de sabaha karşı çöken istinat duvarı iki binada hasara neden olurken, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Olay anında büyük korku yaşayan bina sakinleri, yaşadıklarını anlattı.

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı

Olay, saat 05.30 sıralarında Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki bina arasındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından duvar parçaları bina boşluğuna devrildi, iki binada yapısal hasar meydana geldi. Olayı fark eden bina sakinleri büyük panik yaşarken, bölgeye polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede duvarın üst kısmının bir bölümünün balkon olarak kullanıldığı, çökme sonucu alt katlarda çatlaklar oluştuğu belirlendi. Güvenlik gerekçesiyle binalarda tahliye işlemleri başlatıldı. Belediye ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, çökmenin yaşandığı alan ve binalardaki hasar dronla havadan görüntülendi.

"Sanki deprem oluyormuş gibiydi"
O anları anlatan bina sakinlerinden Nurten Taşçı, "Biz gece saat 05.36’da yatıyorduk. Bir ses oldu, eşime ne olduğunu sordum. ‘Gök gürledi’ dedi ama o ses gök gürlemesi gibi değildi. Arkamızdaki binanın duvarı yıkılmış. Çok korktuk. Alt katta hasarlar var, polisler evi boşaltmamızı istedi. Bizi otele yerleştirecekler sanırım. Önemli eşyalarımızı aldık, evi boşaltıyoruz. Sanki deprem oluyormuş gibiydi, havaya zıpladık resmen. Neyse ki yaralanan olmadı" dedi.

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı 1

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı 2

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı 3

Arnavutköy’de istinat duvarı çöken binalarda tahliye işlemi başladı 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu’da istinat duvarına çarpan araç, ağır hasar aldıBolu’da istinat duvarına çarpan araç, ağır hasar aldı
Sinop’ta kaçak içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 1 gözaltıSinop’ta kaçak içki ve cinsel içerikli ürün operasyonu: 1 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.