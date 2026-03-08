HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arnavutköy’de trafikte kavga eden sürücüler, 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

Arnavutköy’de trafikte tartışma görüntülerini sosyal medyada paylaşan iki sürücü yakalandı. 602 bin 492 TL para cezası uygulanan sürücüler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de trafikte kavga eden sürücüler, 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan trafikte tartışma görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan araç sürücülerinin A.C. ve Y.K. olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemede olayın İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana geldiği belirlendi. Araç sürücülerine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek", "sürücü olmadığı halde motorlu araç kullanmak", "duraklamak" ve "sürücü belgesi olmayan kişilerin motorlu taşıt sürmesine izin vermek" maddelerinden toplam 602 bin 492 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Uygulanan cezai işlem kapsamında araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.
Öte yandan sürücüler A.C. ve Y.K., haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy’de trafikte kavga eden sürücüler, 602 bin TL ceza kesilerek tutuklandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralıElazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Bingöl’de 4 kişinin yaralandığı kaza kameradaBingöl’de 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

APP plaka uyarısı! Araç sahipleri için EGM açıkladı: Plakanız geçerli mi?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.