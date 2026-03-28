Arnavutköy’ün simgesi 46 yıllık Merkez Camii yıkılıyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır hizmet veren ve ilçenin simgelerinden biri olarak bilinen Arnavutköy Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır hizmet veren ve ilçenin simgelerinden biri olarak bilinen Arnavutköy Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak. Yıkım öncesi camide söküm çalışmaları başlarken, son görüntüler dron kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Merkez’de bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların ibadet ettiği Merkez Camii’nde, yapılan incelemelerde depreme karşı riskli olduğu tespit edildi. Bu kapsamda caminin yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi.

Yıkım öncesinde caminin kubbelerinde ve iç bölümünde söküm çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kubbedeki bazı malzemelerin söküldüğü, bir kısmının ise hala yerinde olduğu görüldü. Söküm sürecine ait görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Görüntülerde Arnavutköy’ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları yer aldı.

"Daha güzeli yapılacak"

Cami cemaatinden Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Daha güzelini yapacaklar, bu nedenle iyi düşünüyoruz. Ben burada cami avlusundaki kuşlara yem atıyorum, bakıyorum. Bu sevaptır, sadakadır. Duygulanmamak elde değil çünkü bu bir eser. Buradan yıkılacak ama daha güzeli yapılacak. Camilerin güzel olması çok önemli. Ben Bursa’da bir camiye gitmiştim, o da çok güzeldi. Bu caminin de çok güzel şekilde yeniden yapılacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

