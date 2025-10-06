HABER

Arnavutluk'ta bir hakim silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Temyiz Mahkemesi'nde, silahlı saldırı sonucu bir hakim yaşamını yitirdi.

Tiran Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, hakkında bir dava bulunan 30 yaşındaki bir sanığın, hakim Astrit Kalaja'ya mahkeme binasında ateş açtığı, saldırı sonucu hakimin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda iki kişinin daha yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada, sanığın ateş açtığı diğer iki kişinin davada karşı taraftaki baba-oğul olduğu ifade edildi.

Mahkemenin internet sitesinde yer alan dava dilekçesinde, konunun bir taşınmazla ilgili olduğu vurgulandı.

Polis, olayın ardından kaçan sanığı gözaltına alırken, bu kişinin kullandığı iddia edilen tabancayı da ele geçirdi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Arnavutluk
