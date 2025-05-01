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Arpaçay’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Arpaçay’da jandarma ekiplerince 4 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Arpaçay’da silah ve mühimmat ele geçirildi

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca yasadışı silah ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik, Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Arpaçay’da 4 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 tabanca şarjörü, 43 tabanca fişeği, 5 av tüfeği ve 65 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olay ilgili olarak şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüpheli 3 kişiye 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında toplamda 32 bin 655 TL idari para cezası kesildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arpaçay jandarma
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