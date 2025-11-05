HABER

Arpaçay’da koç katımı

Arpaçay’da koç katım geleneği sürüyor.Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyünde yetiştiricilertarafından düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla yapıldı.Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.Üreticilerin dayanışma ruhu, birlik mesajı ve bereket dilekleri törene damga vurdu.

Arpaçay’da koç katım geleneği sürüyor.

Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Koç köyünde yetiştiriciler tarafından düzenlenen Koç Katım Töreni, İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın’ın katılımıyla yapıldı.

Bereketin simgesi elmalarla süslenip rengarenk boyanan koçların sürülere katılmasıyla, bölgenin kadim geleneği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.
Üreticilerin dayanışma ruhu, birlik mesajı ve bereket dilekleri törene damga vurdu. Törene katılan yetiştiriciler, geleneği yaşatmanın mutluluğunu paylaşırken, Koç Katım sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu. Daha sonra da süslenen koçlar koyun sürelerine katıldı.

Kaynak: İHA

