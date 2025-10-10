HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Arsuz’da kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Arsuz’da kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi yakalandı

Arsuz ilçesinde 3 Ekim tarihinde yaşanan kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; olayla ilgili olarak U.E., T.K., Y.Ö. ve Y.Ö. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, Arsuz Karaağaç, Cumhuriyet ve Konarlı mahallesinde saklandıkları ikamette yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 123 adet 9.19 mm fişek, 30 adet tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 5 kavanoz yaklaşık 70 gr esrar, 46 bin 200 TL nakip para ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arsuz’da kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi yakalandı 1

Arsuz’da kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi yakalandı 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova’da makaslar atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye cezaYalova’da makaslar atarak trafiği tehlikeye sokan sürücüye ceza
'18A üzerine kurulu ilk yapay zekâ bilgisayar platformu''18A üzerine kurulu ilk yapay zekâ bilgisayar platformu'

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.