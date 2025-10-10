Arsuz’da kasten yaralama olayı şüphelisi 4 kişi yakalandı

Arsuz ilçesinde 3 Ekim tarihinde yaşanan kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinin yakalanması amacıyla Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; olayla ilgili olarak U.E., T.K., Y.Ö. ve Y.Ö. isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, Arsuz Karaağaç, Cumhuriyet ve Konarlı mahallesinde saklandıkları ikamette yapılan aramalarda; 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 123 adet 9.19 mm fişek, 30 adet tüfek fişeği, 7 kök kenevir, 5 kavanoz yaklaşık 70 gr esrar, 46 bin 200 TL nakip para ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır