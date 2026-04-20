Artemis II astronotundan nefes kesen görüntü: Dünya'nın Ay'ın ardında batışı

10 günlük Artemis II görevin ikonik görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Artemis II ekibinin komutanı Reid Wiseman, Dünya'nın tıpkı batan bir güneş gibi Ay'ın ardında kayboluşunu kaydeden nefes kesici bir video paylaştı.

Artemis II astronotundan nefes kesen görüntü: Dünya'nın Ay'ın ardında batışı
Enes Çırtlık

Artemis II ekibinden gelen bir başka büyüleyici video, uzay tutkunlarını yine ekrana kilitledi. Komutan Reid Wiseman, Instagram hesabında kendi iPhone'u ile çekilmiş yeni bir "Earthset" (Dünya Batışı) videosu paylaştı.

10 GÜNLÜK GÖREVİN İKONİK KARELERİNE BİR YENİSİ DAHA

Videoda gezegenimiz Dünya, tıpkı Pasifik Okyanusu üzerinde batan bir güneş gibi Ay'ın ardında yavaş yavaş kayboluyor.

Populer Science'da yer alan habere göre, bu yeni video, dört kişilik ekibin ikonik Earthset fotoğraflarının ve 10 günlük görev boyunca çekilen diğer ilham verici görüntülerin farklı bir açısı niteliğinde.

ARTEMİS II GÖREVİ

NASA'nın yaklaşık yarım asırlık aranın ardından astronotları yeniden Ay'a göndermeye hazırlandığı Artemis programın ikinci aşaması Artemis II misyonu 1 Nisan'da Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılan fırlatmayla başladı.

Toplam 4 kişiden oluşan mürettebat, görev sırasında Dünya'dan yaklaşık 406 bin kilometre uzaklaşarak insanlı uzay uçuşlarında bugüne kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti.

NASA, bu mesafenin Apollo 13 görevinde kırılan rekoru aştığını belirterek Artemis II'yi insanlı Ay keşifleri açısından yeni bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Programın bir sonraki aşaması olan Artemis III kapsamında ise Ay'ın güney kutbuna ilk kez insanlı iniş yapılması hedefleniyor.

