Artırılmış gerçeklik gözlüğü nedir, nasıl kullanılır?

Teknolojinin hızlı gelişmesi insan hayatını köklü şekilde değiştiren yenilikleri de ortaya çıkarmaktadır. Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyayı tamamen ortadan kaldırmak yerine çevrede gördüğümüz fiziksel objeleri dijital öğelerle zenginleştiren bir teknoloji olarak öne çıkmaktadır. Peki, artırılmış gerçeklik gözlüğü nedir, nasıl kullanılır?

Artırılmış gerçeklik gözlüğü nedir, nasıl kullanılır?
Defne Vera Şahin

Artırılmış gerçeklik yani AR teknolojisi dijital dünyayı gerçek dünya ile bir araya getiren teknoloji olarak açıklanabilir. AR teknolojisi bilgisayar ekranına bakmak yerine gerçek dünyaya bakarken dijital içeriklerin gözümüzün önünde görünmesini sağlar. AR sanal nesneleri gösterirken onlarla iletişime geçmemize de olanak tanır. AR akıllı telefonlar, tabletler ve özel AR gözlükleri aracılığıyla kullanılabilmektedir. Örneğin telefonunuzun kamerasını boş bir alana çevirdiğinizde oraya sanal bir kanepe yerleştirebilirsiniz. Bu kapsamda AR gözlükleri sıklıkla araştırılan konulardan biridir.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü nedir, nasıl kullanılır?

Artırılmış Gerçeklik (AR) gerçek dünyaya bakarken bilgisayar yardımıyla ortamı zenginleştiren bir teknoloji olarak açıklanabilir. Bu sayede çevremizdeki fiziksel nesneler ve ortam dijital verilerle desteklenerek daha canlı ve etkileşimli bir hâle gelir. Kısaca AR gerçek nesnelerin üzerine sanal görüntüler ekleyerek fiziksel dünyayı dijitalle birleştirmek olarak özetlenebilir.

Artırılmış gerçeklik gözlükleri sanal gerçeklikten farklı olarak giyilebilir bir teknoloji ürünüdür. Üstelik AR’yi deneyimlemek için sadece gözlük ya da kulaklıklar gerekmez. Uyumlu akıllı telefonlar, projektörler ve bilgisayarlarda da kullanılabilmektedir. AR teknolojisi ekranlı bir cihaz, eklenti olarak donanımlar ya da telefon uygulamaları üzerinden çalışmaktadır. AR, dijital içerikleri gerçek dünyanın üzerine ekleyerek gösterir. Bu sayede kullanıcının gerçek dünyadaki deneyimini bozmak yerine zenginleştirir. AR teknolojisi kullanıcı dostu yazılımlar geliştirmek için büyük teknoloji şirketlerinin yatırımlarıyla desteklenir.

AR glasses yani artırılmış gerçeklik gözlükleri eğlence ve oyun amaçlı kullanılabileceği gibi eğitim, endüstri, sağlık hizmetleri ve tasarım alanlarında da işlevlidir. Bu tür yenilikçi teknolojilerin kullanımı başta karmaşık olarak gözükebilir. Fakat AR gözlük kullanımı oldukça basittir ve kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır.

AR gözlüklerinin çalışma prensibi entegre sensörler ve kameralar aracılığıyla kullanıcının çevresini taramasıyla açıklanabilir. Bu sayede gerçek dünya ile sanal içerik arasında doğru bir eşleşme sağlanır. Kullanıcılar gözlüğü taktığında gördükleri gerçek dünyaya dijital objeler eklenir. Bu objeler hareket edebilir ya da çeşitli etkileşimler sunabilir. Bununla beraber internet üzerinden gerçek zamanlı bilgiye de ulaşılabilir.

AR gözlüklerinin kullanımında cihazla etkileşim kurmak oldukça önemlidir. Bu etkileşimler göz hareketleri, baş hareketleri, dokunmatik yüzeyler veya sesli komutlarla yapılabilir. Örneğin bir eğitim uygulaması kullanılırken gözünüzü bir nesnenin üzerine odakladığınızda ekranda o nesne hakkında bilgi açılabilir.

