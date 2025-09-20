Artvin Borçka'da tarihi köprü selde yıkıldı

Artvin’in Borçka ilçesinde dün sağanak yağışlar başladı. Yağışın etkisi, giderek artırdı. Borçka, sele ve su taşkınlarına maruz kaldı.

Şiddetli yağışlar bazı köy yollarını kapanmasına neden oldu. Dere yatakları taştı. Bu nedenle birçok noktada heyelanlar meydana geldi.

Yağışın en çok etkilediği Borçka’da, Aksu Deresi taştı. Derenin üzerindeki asırlık tarihi köprü yıkıldı. Köprü, ilçenin simgelerinden biriydi.

Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü önemli bir yapıydı. Uzun yıllardır ulaşım ve kültürel anlamda değerlilik taşıyordu.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasına üzüldüğünü belirtti. Duymak istediği şeyleri söylemekte zorlandı. Tarihi bir köprüydü, önemli bir yapıydı. Restorasyonla ilgili belirsizlik var.

Başkan Orhan, bu derenin hızlı akışının bölgeyi bozduğunu vurguladı. Çocukluk anıları köprüyü hatırlatıyor. Üzüntü içinde, can kaybının olmaması teselli kaynağı oldu.

Yetkililer, sel ve heyelan riskine karşı uyarılarda bulunuyor. Vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor. İş makineleri, kapanan yolları açmak ve altyapı onarımları için çalışıyor.

