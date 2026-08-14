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Artvin’de 304 kilo kaçak bal ele geçirildi

Artvin’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 304 kilogram kaçak bal ile alkol, sigara ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu 1 kişi tutuklandı.

Artvin’de 304 kilo kaçak bal ele geçirildi

Borçka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak alkol ticareti yaptığı değerlendirilen yabancı uyruklu bir şüphelinin ikametine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 1 el kantarı, 304 kilogram kaçak bal, 500 gram kaçak tütün, çeşitli markalarda 318 paket kaçak sigara, 108 kutu sir ağda, çeşitli markalarda 14 şişe 100 cl kaçak alkol ile 0,5 litrelik pet şişelerde 47 adet etil alkol ele geçirildi.

Artvin’de 304 kilo kaçak bal ele geçirildi 1

ARTVİN'DE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Operasyonda ayrıca suç geliri olduğu değerlendirilen çeşitli miktarlarda Türk lirası ve dövize el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kaçakçılık
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