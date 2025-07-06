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Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi!

Artvin'de 44'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşleri heyecanı yaşanıyor.

Artvin'de boğa güreşlerine yoğun ilgi!

Kentte bu yıl 44'üncüsü düzenlenen ve 4 gün sürecek Kafkasör Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali’nin son gününde boğa güreşi heyecanı sürüyor.

Artvin de boğa güreşlerine yoğun ilgi! 1

Şehir merkezine 8 kilometre mesafede, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada organize edilen güreş için günler önce bölgeye gelen izleyiciler, kurdukları çadırlarda konakladı. Yaklaşık 15 bin kişinin takip ettiği, 100 boğanın güreştiği festivalde; toplam 800 bin lira ödül verilecek. Etkinlikler, gece yarısına kadar süren müsabakalarla sona erecek.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kent
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