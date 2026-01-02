HABER

Artvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Artvin’de çığ altında kalan çobanı arama ve kurtarma çalışmalarının 3. gününde de bir bulguya rastlanmadı. Çalışmalara yoğun tipi ve gece koşulları nedeniyle ara verildi.

Artvin’de çığ bölgesinde arama çalışmalarına ara verildi

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde Çarşamba günü sabah saatlerinde 3 çoban meydana gelen çığın altında kalmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel'in cansız bedenine önceki gün akşam saatlerinde ulaşılırken, dün ise çobanlardan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenine ulaşılmıştı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmalarına üçüncü gününde de olumsuz hava şartlarına ve gece koşulları nedeniyle bir kez daha ara verildi. Çalışmaların yarın sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlayacağını ifade edildi.

(İHA)

02 Ocak 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

