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  4. Artvin’de heyelan! 2 katlı ev bütünlüğü bozulmadan metrelerce sürüklendi

Artvin’de heyelan! 2 katlı ev bütünlüğü bozulmadan metrelerce sürüklendi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 16:28
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Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen heyelanda 2 katlı ev, yapı bütünlüğü bozulmadan yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Artvin’de heyelan! 2 katlı ev bütünlüğü bozulmadan metrelerce sürüklendi

Olay, dün gece saatlerinde Ortahopa Mahallesi’nde meydana geldi. Yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle, toprak tabakasının üzerindeki Hikmet Kapucu’ya ait 2 katlı ev, kayarak sürükledi.

BÜTÜNLÜĞÜ BOZULMADAN SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 50 metre yapı bütünlüğü bozulmadan sürüklenen evdeki eşyalar bahçeye savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, heyelan sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit etti. Heyelanlı bölgede derin çatlaklar oluştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Toprak Artvin heyelan
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