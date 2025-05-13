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Artvin’de iş makinesi kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Tepeköy Köyü girişinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Artvin’de iş makinesi kazası: 1 ölü, 2 yaralı

A.D.A’nın kullandığı iş makinesi, rampa yukarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Araç, hızla geri gelerek yolun üst tarafına çarptı ve devrildi.

Kazada, araçta bulunan 24 yaşındaki Ali Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü A.D.A. ve yanında bulunan H.C. ise yaralandı.

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve Şavşat Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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