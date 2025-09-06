HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Artvin'de kahreden olay: 200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşanan olay yürek burktu. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü Şakir Kör (41) ve eşi Nilgün Topçu, yaşamlarını yitirdi. Kazanın, kamyonun freninin boşalması nedeniyle gerçekleştiği iddia edildi.

Artvin'de kahreden olay: 200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler!

Korkunç kaza, dün akşam saatlerinde, Şavşat ilçesi Yavuzköy yayla yolunda meydana geldi. Şavşat İl Özel İdaresi'nde görevli iş makinesi operatörü Şakir Kör’ün kullandığı kamyon, iddiaya göre freninin boşalması sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Artvin de kahreden olay: 200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler! 1

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin de kahreden olay: 200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler! 2

Sağlık ekibinin kontrolünde, Nilgün Topçu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Şakir Kör ise ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

Artvin de kahreden olay: 200 metrelik uçurumda birlikte can verdiler! 3

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o atamalar...Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o atamalar...
Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Anahtar Kelimeler:
Artvin uçurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Babası gibi şehit oldu

Babası gibi şehit oldu

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

ÖTV oranı yüzde 0'dı, Erdoğan o kararı imzaladı

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Trump 'Vururuz' dedi, Maduro rest çekti! Savaş sesleri...

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Sahte ilan, kumar ve yatırım dolandırıcılığı operasyonu!

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

Dikkat! Meteoroloji il il uyardı: 8 kentte sarı alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.