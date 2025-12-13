HABER

Artvin'de kar etkili oldu

Artvin'in yüksek kesimleri karın ardından beyaza büründü. Kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası karla kaplandı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda, hava sıcaklığının düşmesiyle kar etkili oldu. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri ise ilçeden yaylaya ulaşımı sağlayan yolda iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yapıyor.

Yağışın ardından karla kaplı çam ormanları güzel görüntüler oluşturdu.

Artvin'in yüksek kesimlerine de kar düştü.

Merkez, Şavşat, Borçka, Yusufeli ve Ardanuç ilçelerine bağlı yüksek rakımlı köy, mezra ve yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, Kafkasör Yaylası ve Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda seyrine doyumsuz kar manzaraları ortaya çıktı.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de etkili olan kar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanmaması için ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Artvin
