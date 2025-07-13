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Artvin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Artvin'in Hopa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Artvin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı! Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Mert S. yönetimindeki motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa Geçişi Liman Kavşağı mevkisinde Yasin K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Yasin K, beraberindeki Enes G. ve Ebrar Ü. ile motosiklet sürücüsü Mert S, Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mert S. ile Ebrar Ü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin kaza
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