Artvin'de panik anları! Çığ düşme anı anbean kameraya yansıdı

Şavşat’ın dağlık ve ormanlık bölgesinde meydana gelen çığ, Aşağı Koyunlu köyüne doğru ilerlemeye başladı. Yamaçtan kopan büyük kütle, kısa sürede köy merkezine kadar ulaştı. Çığ felaketini cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş, o anları sosyal medyada paylaştı.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Aşağı Koyunlu köyünde ormanlık alandan gelen çığ paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı pic.twitter.com/hSY8JYdwl1 — Mynet (@mynet) February 7, 2025

Görüntülerde çığın gelme anı ve köy sakinlerin yaşadığı panik yer alırken, olayda herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır