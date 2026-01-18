HABER

Artvin Hopa’da apartman dairesinde yangın paniği

Artvin'in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen bir vatandaş ayakta tedavi edildi.Edinilen bilgilere göre, Ortahopa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 3'üncü katında ev sahibi Hakan Acar'a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Artvin’in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden olurken, dumandan etkilenen bir vatandaş ayakta tedavi edildi.
Edinilen bilgilere göre, Ortahopa Mahallesi’nde bulunan bir binanın 3’üncü katında ev sahibi Hakan Acar’a ait dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangın sırasında evde bulunan Samet Hışır dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde ciddi maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

