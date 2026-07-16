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Artvin’in Hopa ilçesinde ev yangını

Artvin’in Hopa ilçesinde gece saatlerinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin daireyi sardığı yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

Artvin’in Hopa ilçesinde ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Sundura Mahallesi’nde bulunan Kırımlı Apartmanı’nda Muhammet Topal’a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine olay yerine Hopa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Artvin’in Hopa ilçesinde ev yangını 1

Artvin’in Hopa ilçesinde ev yangını 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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