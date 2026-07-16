Bakan Fidan: "Rusya-Ukrayna savaşı Karadeniz'e taşınmamalı"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan burada önemli değerlendirmelere yer verdi.

"SAVAŞIN KARADENİZ'E TAŞINMASINI İSTEMİYORUZ"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinen Bakan Fidan, "Savaşın, Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, "Limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının tehlikeye atılması mazur görülecek bir husus değildir" dedi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI: "FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM"

Savaşın son bulması gerektiğini aktaran Fidan, "İstanbul Görüşmeleri ile yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin çok faydalı olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır