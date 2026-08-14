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Artvin sahillerinde uçan bot gösterisi ilgi çekti

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Türkiye Şampiyonası’nda en dikkat çeken anlarından biri ise izleyicilere büyük heyecan yaşatan "uçan bot" gösterisi oldu

Artvin sahillerinde uçan bot gösterisi ilgi çekti

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yaklaşık 70 profesyonel sporcu, Üç Kardeş Köyü sınırlarında yer alan Atmaca Tepesi’nden havalanarak Karadeniz semalarında süzülüyor. Pilotların temel amacı, ilçenin sahil şeridinde yer alan Risus Park önüne kurulan dar hedef noktasına en isabetli inişi gerçekleştirebilmek. Milli takım seçmelerine de puan kazandıracak olan bu yarışlarda, sporcular her santimetrenin hesabını yapıyor.
Şampiyona uçuşları tüm hızıyla devam ederken, etkinlik alanında gerçekleştirilen alternatif hava gösterileri de festivale ayrı bir renk katıyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen ve denizden havalanarak paraşüt yardımıyla gökyüzünde süzülen uçan bot (flying boat) gösterisi, sahilde toplanan binlerce vatandaş ve turist tarafından ilgiyle izlendi. Karadeniz’in mavi suları üzerinde yükselen bot, izleyicilere hem heyecan dolu anlar yaşattı hem de kameralara eşsiz görüntüler verdi.

Artvin sahillerinde uçan bot gösterisi ilgi çekti 1

Artvin sahillerinde uçan bot gösterisi ilgi çekti 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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