Artvin’de 300 yıllık kar üstü karakucak geleneği yaşatılıyor

Artvin’in ’Sakin şehir’ (Cittaslow) unvanına sahip Şavşat ilçesine bağlı Veliköy’de 29. kez düzenlenen Uluslararası Kar Üstü Karakucak Güreşleri, binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Şavşat Kaymakamlığı, Şavşat Belediyesi ile Veliköy Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyon, 12 kategoride yapıldı. Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra Erzurum, Amasya, İstanbul, Tokat, Samsun, Artvin ve ilçelerinden toplam 149 sporcunun katıldığı güreşler, karla kaplı alanda yapıldı.

Geleneksel güreşlerin minderde değil, kar üstünde yapılması izleyicilerin büyük ilgisini çekti. Sakin şehir kimliğiyle bilinen Şavşat’ta, kar üstünde güreşleri izlemek isteyen binlerce vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren Veliköy’e akın etti. Soğuk havaya rağmen güreşleri yakından takip eden vatandaşlar, hem güreşlerin hemde doğanın tadını doyasıya çıkardı.

Karla kaplı zeminde kıyasıya mücadele eden sporcular ise, rakiplerini tuş etmek için büyük efor sarf etti. Soğuk hava nedeniyle zorlanan bazı sporculara sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Müsabakalarda 7 hakem görev alırken, köyün gençlerinden oluşan 20 kişilik ekip de organizasyonda aktif rol aldı. Toplam 190 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde, başpehlivana ise 50 bin liralık ödül verildi.

Veliköy Muhtarı Şentürk Kartal, yaklaşık 300 yıllık bir geleneği yaşattıklarını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz kar üstü karakucak güreşlerinin bu yıl 29’uncusunu düzenledik. İlgi her geçen yıl artıyor. Bu organizasyonu daha da geliştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Uluslararası kar üstü karakucak güreşleri, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Öte yandan güreşlere verilen arada ise vatandaşlar kar üzerinde horon oynadı.







Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır