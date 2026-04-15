Artvin’de aç kalan ayılar köylere indi

Artvin’de ilkbaharla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için köylere ve kara yollarına inmeye başladı.

Artvin’de ilkbaharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmakta zorlanınca yerleşim yerlerine inmeye başladı. Farklı noktalarda görüntülenen ayılar, hem köylerde hem de kara yollarında kameralara yansıdı. Arhavi ilçesine bağlı Dik Yamaç köyü Akıncılar mevkiinde Yılmaz Kuru’ya ait evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir ayının köy içinde yiyecek arayıp etrafta dolaştığı, ardından bölgeden uzaklaştığı görüldü. Görüntülerde ayının peşine takılan iki tilki ise dikkat çekti.

Borçka-Artvin kara yolu üzerinde de bir yavru ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yol kenarında bir süre dolaşan ayının daha sonra ormanlık alana yöneldiği görüldü.

Benzer bir görüntü de Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşandı. Aç kalan bir ayı köy içine kadar inerken, vatandaşlar tarafından fark edilince yeniden ormanlık alana kaçtı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır