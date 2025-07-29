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Artvin’de gençler derede horonla serinledi

Artvin’de sıcaklardan bunalan gençler, Hatila Milli Parkı’nda bulunan derede serinledi. Suyun keyfini horon eşliğinde çıkartan gençlerin çektiği video büyük ilgi gördü.

Artvin’de gençler derede horonla serinledi

Artvin’de sıcaklardan bunalan gençler, Hatila Milli Parkı’nda bulunan derede serinledi. Suyun keyfini horon eşliğinde çıkartan gençlerin çektiği video büyük ilgi gördü.

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyü, Hatila Milli Parkı’nda yer alan Hatila Deresi’nde bir grup genç, sıcak havadan bunalarak hem serinledi hem de horon oynayarak eğlendi. Bölgeye özgü ezgiler ve horon komutlarıyla suyun içinde horon tepen gençlerin görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin’de gençler derede horonla serinledi 1

Bölgede son günlerde etkili olan sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyen gençler, Hatila Deresi’nin serin sularında, hem yüzdü hem de yöreye özgü horon komutlarıyla su içinde horon oynamaya başladı.

Cep telefonlarıyla kaydedilen anlar, sosyal medyada paylaşıldıktan kısa süre sonra çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Gençlerin spontane horonu, izleyenleri hem güldürdü hem de Karadeniz kültürüne ve doğalarına olan bağlılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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