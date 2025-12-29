HABER

Artvin’de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdi

Artvin’de etkili olan kar yağışıyla birlikte Hopa-Borçka karayolunda yolun karla kaplanması ve buzlanma kazaları beraberinde getirirken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin’de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara yol açtı. Hopa-Borçka karayolunda karla kaplanan yol nedeniyle sürüş güvenliği azalırken, yaşanan kazalar sonrası bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin’de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdi 1

Edinilen bilgilere göre, özellikle Cankurtaran Tüneli sonrası kesimde yolun kayganlaşması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar ve buzlanma, kazaları da beraberinde getirirken, bir yolcu otobüsünün yolda kalmasıyla trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Kar yağışının aralıklarla sürdüğü güzergahta sürücüler zor anlar yaşadı.

Artvin’de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdi 2

Artvin'de karla kaplanan yol kazaları beraberinde getirdi 3

