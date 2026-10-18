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Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Arhavi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin evinde uyuşturucu madde ürettiği ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 538 gram esrar olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin uyuşturucu operasyonu
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