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Asansörlerde neden ayna bulunur? Sebebi nedir?

Tarihi 19. yüzyılın ortalarına dayanan asansörler, dikey olarak kullanılan, insan ya da yük taşımak için faydalanılan bir araçtır. Zaman içinde geliştirilmiş ve hem işlevleri hem de tasarımları zenginleştirilmiştir. Fransızca "ascenseur" kelimesinden türetilen asansörün Türkçe karşılığı mekanik yükselme aracı olarak kabul edilmiştir.

Asansörlerde neden ayna bulunur? Sebebi nedir?
Ferhan Petek

Daha önce halat armalı tambur sistemi ile yapılan asansörler, günümüzde buhar makinesi yerine elektrik motoru ile döndürülerek çalışmaktadır ve bu sistem bazı asansörlerde de hala kullanılmaktadır.

Asansör, modern yaşam şartlarında çok yüksek katlarda yaşayan insanları ve yüklerini güvenli ve hızlı bir şekilde taşıyor olma işlevi ile çok önemsenen bir mekanizmadır. Asansör kullanımında ve tercihinde en önemli işlev güvenli olmasıdır. Güvenlik için ise asansörlerde birçok farklı unsur bulunmaktadır. Fren sistemleri, kapı kilit mekanizmaları, güvenlik kontrol devreleri gibi asansör tasarımlarında mutlaka yer verilen aynalar da çok önem verilen bir başka ayrıntı olarak kabul edilmektedir.

Asansörlerde neden ayna bulunur? Sebebi nedir?

Asansörlerin her açıdan güvenli olması başat önem verilen bir durumdur. Bu durum birden fazla konu açısından önemlidir. Örneğin asansörlerin kapalı ve dar mekanlar olması böyle bir ortamda güvenliğin bulunmasının zorunlu olduğu anlamına gelir. Kişilerin asansör kullanırken kendilerini her anlamda güvende hissetmesi son derece önemli bir konudur. Aynalar da asansöre birkaç nedene bağlı olarak konmaktadır.

Her asansör tasarımında ayna kullanılır. Zorunlu bir uygulama olmasa da birçok açıdan önem verilmekte ve uygulanmaktadır.

Asansörlerde ayna kullanılmasının çeşitli nedenleri şu şekilde açıklanabilir:

  • En önemli neden asansör kullanan kişinin kendini güvende hissetmesini sağlamaktır. Aynalar, asansör bir kata çağrıldığı zaman ve kapı açıldığında asansör kabininin yerinde olduğundan emin olunabilmesi adına ve olası bir kazanın önüne geçebilmek için kullanılmaktadır.
  • Bir başka nedeni ise aynaların asansörlere olduklarından daha geniş ve ferah bir görünüm veriyor olmasıdır. Ayna kullanımı bu alanların daha büyük ve daha geniş görünebilmesini sağlar ve kişiler bu sayede kendilerini daha rahat hisseder.
  • Asansör tasarımlarında kullanılan aynalar kişilerin kendi durumlarını görmesini de sağladığı için kişilerde olası bir denge kaybı durumunun önüne geçebilmektedir.

Asansör tasarımlarında ayna kullanılmasının fizyolojik ve psikolojik nedenleri bulunmaktadır. Psikolojik durumu asansör fobisi ya da kapalı alanda durma fobisi olan kişiler için geçerlidir. Bu kişiler asansörlerdeki aynaların varlığı sayesinde kendilerini daha rahat ve daha güvende hissedebilmektedirler.

Kişilerin asansöre binmekten aşırı korku ile endişe duyması nedeniyle yaşadığı istemsizce gerçekleşen bir durum olan asansör fobisi ve yükseklik fobisi asansörlerin ayna tasarımlarına ilham vermiş durumlardır. Hem yüksekten hem de kapalı mekanlarda bulunmaktan korkan insanların asansöre binmesi konusunda aynalar onları motive eden bir durum kabul edilmiştir.

Asansör ile ilgili fobileri olan kişiler asansör seçerken bazı özelliklere dikkat ederler. Bu özelliklerden biri de aynalardır. Aynaların asansörlerde bulunması asansör fobisi olan kişileri biraz daha olsa rahatlatabilmektedir. Kapalı alanda sıkışmış olma hissini gideren aynaların bu özelliği asansörü daha geniş göstermesinden kaynaklanmaktadır.

Güvenlik, asansörde ayna olmasının en önemli faktörlerinin başında kabul edilir. Aynalar asansöre biniş esnasında ya da asansörden çıkarken kişilerin çevrelerini daha iyi görmelerini sağlamaktadır. Bu durum da çeşitli kazaların meydana gelmesinin önüne geçen bir durumdur. Bunun dışında aynalar asansörlerde birden fazla kişi yer aldığı zaman herkesin birbirini görmesini de sağlar. Bu sayede ise kişiler çok daha rahat hareket ederler ve kendilerini güvende hissederler.

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Anahtar Kelimeler:
asansör ayna
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