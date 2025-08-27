Aselsan 'Büyük gün' demişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: "Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz"

Son dakika haberi: ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Savunma sanayimizin en parlak sayfalarından birini yazacağımız bu törende sizinle olmaktan gurur duyuyorum. Ağustos ayı milletimiz için büyük bir ay. Nice önemli zaferleri bu ayda kazandık.

"3 HAMLEYİ BİRLİKTE YAPIYORUZ"

Bugün ise zafer haftasında bir başka gururu yaşıyoruz. Savunma sanayimizi başka bir seviyeye taşıyacak 3 hamleyi birlikte yapıyoruz. İlki Çelik Kubbe, İkincisi Aselsan'ın 14 tesisinin açılışıdır, Üçüncüsü ise Oğulbey tesisinin temelinin atılmasıdır.

Masada olmakla menüde olmak arasındaki çizgi hava savunma ve taarruz sistemidir. Kısa sürede tüm engellemelere rağmen çok ciddi bir yol aldık. Salona gelmeden önce sistemleri yerinde görme fırsatım oldu. Adeta bir gövde gösterisine tanık oldum. Ürünlerimiz karşısında bu milletin bir ferdi olarak kıvanç duydum.

"ÇELİK KUBBE'Yİ ENVANTERE ALIYORUZ"

Sistemler sitemi Çelik Kubbe ile hava savunmada farklı bir klasmana çıkacağız. Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz. Aselsan, Çelik Kubbe'de sistem geliştirmenin yanı sıra sahadaki tüm sistemlerin birbiriyle haberleşmesini sağlayacak yapay zeka tabanlı yazılımı da geliştiriyor.

"TEK SEFERDE YAPILAN EN BÜYÜK YATIRIM"

Bugün geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımı da başlatıyoruz. Oğulbey Tesisi, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımıdır. Aselsan'dan ikinci bir Aselsan daha doğuyor."

ASELSAN'IN "BÜYÜK GÜN" PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRMIŞTI

ASELSAN'dan 2 gün önce yapılan paylaşımda "Büyük gün 27 Ağustos" ifadesi kullanılarak Çelik Kubbe'nin görüntülerine yer

verilmişti.