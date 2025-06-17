ASELSAN, Paris Havacılık Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Le Bourget'te dün başlayan 55. Paris Havacılık Fuarı, 22 Haziran'a kadar devam edecek.

Fuarda ASELSAN ile birlikte Türk savunma sanayisinin liderlerinden Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) aralarında olduğu Türk firmalar, ürünlerini sergiliyor.

ASELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Özgür Taylan Sarı, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın halihazırda 500'den fazla ürününün kullanımda olduğunu belirtti.



"ELEKTRO-OPTİK SİSTEMLERİMİZ RAKİPLERİNE GÖRE FARK YARATAN ÜRÜNLER"

Sarı, fuarda ASELSAN'ın havacılık sektörüne yönelik ürünlerini sergilediklerini söyleyerek, bunların arasında, hava platformlarından atılan akıllı mühimmatlar, elektro-optik sistemler, radarlar, havacılıkta kullanılan diğer elektronik, aviyonik ve haberleşme sistemi gibi çözümler ve anti-drone sistemlerinin yer aldığını aktardı.

ASELSAN'ın elektro-optik ürünleri ve hava platformunda da kullanılan radar ve elektronik harp ürünleriyle piyasada ayrıştığını dile getiren Sarı, firmalarının yeni jenerasyon havacılık sektöründe önem arz eden hafif ama çoklu misyonları yerine getirebilen teknolojik anlamda sahada kendini ispatlamış sistemleriyle ön plana çıktığına işaret etti.

Sarı, "Bu anlamda özellikle elektro-optik sistemlerimiz rakiplerine göre fark yaratan ürünler, hem teknolojisiyle hem sahada kullanımı anlamında. Genel anlamda tüm ürünlerimiz ilgi çekmekle beraber şu an sahada kullanıp kendini ispatlamış olan bu sistemlerimiz bir adım öne çıkıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Firmalarının 90'dan fazla ülkeye satış yaptığını belirten Sarı, Paris Havacılık Fuarı'yla askeri heyetlerin kendilerine ulaşabildiğini belirtti.



Burada ciddi heyet katılımının olduğuna vurgu yapan Sarı, "Bunun yanı sıra bazı firmalarla da, Avrupa firmaları ve Batılı firmalarla da işbirliklerini konuştuğumuz yeni bir açılım sürecindeyiz. Bu anlamda firma yöneticileriyle de bir araya gelip iş fırsatlarını birlikte değerlendirme şansı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİ ALANINDA EN İYİSİNİ YAPMAK, OYUN DEĞİŞTİRİCİ TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPMAK "

Sarı, fuarın global anlamda ses getirdiğini dile getirerek, "Son kullanıcılara, diğer firmalara, yönetimlere ulaşmak açısından önemli bir fuar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu anlamda burada olmak bizim için önemliydi." dedi.

ASELSAN'ın uluslararası arenada faaliyetleri artarak devam ettiği için bu tip faaliyetlere önem vermeyi sürdüreceğini kaydeden Sarı, firmalarının vizyonuyla ilgili ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un ortaya koyduğu üç ana hedef olduğunu belirterek, bunları "kendi alanında en iyisini yapmak, oyun değiştirici teknolojilere yatırım yapmak ve ihracat odaklı büyümek" şeklinde sıraladı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır