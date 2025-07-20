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Asfalt eridi, zincirleme kaza oldu! 8 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametindeki Evciler Kavşağı mevkisinde sıcak hava nedeniyle asfaltın zift haline gelmesi sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Asfalt eridi, zincirleme kaza oldu! 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, asfaltın aşırı ısıya maruz kalması sonucu yolda 'zift' olarak bilinen kaygan sıvının yayılmasıyla yol tutuşu azaldı. Bu durum nedeniyle sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedince 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada toplam 8 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir kaza
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