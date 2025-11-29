Aşık Ramazan Yavuz Arslan için vefa gecesi: Ömürde 70, sanatta 55. yıl

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Edebiyatı ve Şiiri Araştırmaları Topluluğu tarafından, İlkadım Belediyesi’nin katkılarıyla Acem Tekkesi’nde gerçekleştirilen programda, aşıklık geleneğinin usta isimlerinden Aşık Ramazan Yavuz Arslan’ın yarım asrı aşan sanat hayatı için öğrenciler ve diğer aşıklar bir araya geldi. Etkinlikte türküler seslendirildi, şiirler okundu ve Arslan’ın sanat yolculuğu sahnede yeniden yaşatıldı.

"AŞIKLIK GELENEĞİ GÜNÜMÜZDE TEHLİKE ALTINDA"

Aşık Ramazan Yavuz Arslan, gecede yaptığı konuşmada, "Çalıştım ve bir yere kadar geldiğime inanıyorum. Halk aşığı olarak kat edeceğim çok yol var. Yaşım 70 ama son nefesime kadar aşıklık geleneğinin içindeyim. Allah’ın izniyle bir yerlere varmayı düşünüyorum. Aşıklık geleneği günümüzde tehlike altında. Günümüzde usta-çırak ilişkisi bitmiş durumda. Medyadan birbirimizi inceliyoruz, yardımcı oluyoruz" dedi.

Programda konuşan OMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman ise aşıklık geleneğinin önemine dikkat çekerek, "Âşıklar bu ülkenin sesi, ülkenin çimentosudur. Basiret sahibidirler, görülmeyeni görürler. İrfan sahibidirler, bilinmeyeni bilirler. Hikmet sahibidirler, söylenmeyeni söylerler. Muhakeme sahibidirler, sorulmayanı sorarlar. İlim sahibidirler, edep erkân öğretirler. İman sahibidirler, kişi hakkı gözetirler. Âşıklar bu milletin rehberi, gözbebeği ve biricik evladıdırlar" diye konuştu.

Vefa gecesi, aşıkların seslendirdiği türküler ve okunan şiirlerle devam etti. Aşık Yavuz’un 55 yıllık sanat hayatına yol arkadaşlığı eden ustalar ve öğrenciler, gece boyunca sahnede usta aşığa destek verdi.

