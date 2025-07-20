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Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı...

Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, özellikle bebekler, yaşlılar, kronik hastalar, gebeler ve açık havada çalışanların ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Aşırı sıcakların başta kalp ve böbrek olmak üzere hayati organları etkileyebileceğini vurguladı.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı...

Ülke genelindeki aşırı sıcaklar etkisini gösteriyor. Mevsim normallerinin üzerine seyreden sıcak hava nedeniyle serinlemek isteyenler deniz kenarı, park, bahçe ve gölgelik alanlara akın ediyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmanın ve kapalı ortamda aşırı sıcağa maruz kalmanın, kalp ve böbrek gibi organlarda sorunlar oluşturabildiği konusunda uyarıyor.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 1

"SICAKLIKLARA BAĞLI ÖLÜMLER RAPOR EDİLİYOR"

Hava sıcaklıklarındaki artışın devam edeceği, aşırı sıcaklıkların etkilediği risk gruplarını ve çeşitli rahatsızlıklara yol açacağı belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Sıcak hava dalgası geliyor. Önümüzdeki hafta Türkiye’de sıcak günler yaşayacağız. Avrupa’da uzun zamandır sıcaklıklar ve sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor. Aşırı sıcaklarda bebeklerin, yaşlı ve kronik hastaların dikkatli olması lazım. Kilolu kişiler, gebeler, akciğer, şeker, böbrek ve kalp damar sistemi hastalığı olanlar risk grubundalar. Açık havada çalışan, aşırı efor sarf edenler ve sporcular sağlık sorunu yaşayabilir. Bu olaya sıcak çarpması diyoruz. Baygınlık hissi, halsizlik, baş ağrısı şikayetler ile kendisini gösterir. Kısa süre içerisinde tansiyon düşebilir, nabız hızlanabilir, bilinç değişikliği olabilir. Fark edilmezse böbrek yetmezliğine ve damar içi pıhtılaşmalar, böbrek ve kalp damar yetmezliği yaratabilir” dedi.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 2

"AĞIR YEMEK TÜKETİLMEMELİ"

Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde riskli bireylerin doğrudan güneş altında kalmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Sıcaklıkları iyi yönetmek gerekiyor. Risk grubundakilerin dikkat etmesi lazım, saat 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında ve gölgesiz yerlerde bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Kapalı ortamlarda oturmamalarını, ağır yağlı yemek ve kızartmalar tüketmemeleri gerekiyor. Rahat ve bol kıyafetler giymelerini tavsiye ediyoruz. Sıvı alımını engelleyen bir hastalıkları yoksa mutlaka bol su içmeliler. Maden suyu ve tuzlu ayran tüketmemeliler. Vantilatör ve klima kullanımı faydalı olacaktır. Sıcak çarpması şüphesi olan bir hasta havadar bir yere çıkarılıp ıslak ve buzlu suya batırılmış bir çarşaf ile soğutulmalı ve 112 aranarak müdahale yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 3

"ODA ISISI BİRDEN DÜŞÜRÜLMEMELİ"

Risk gurubunda olanların dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Sıcak havalarda alkol almak riski artırır. Bazı ilaçlar sıcak çarpması riskini artırabilir. Risk altında olanlar dikkat etmelidir. Güneş altındayken, şapka, güneş gözlüğü ve şemsiye kullanılmalıdır. Yaz sıcağına karşı klimalara ve soğuk suya başvuruyoruz. Bunlar soruna yol açabilir. Odanızı ya da arabanızı soğuturken, birden ısıyı düşürmemek lazım. Kademeli ve yavaş soğutmalısınız. Klima rüzgarını doğrudan kendinize çevirmemelisiniz. Soğuk bir suyu dinlenmeden içerseniz boğazınızda soğuğa bağlı bir hasar oluşturabilir ve üzerine yerleşen bakteriler enfeksiyona neden olabilir” dedi.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 4

"SICAKLIKLAR GEÇ AMA ETKİLİ GELDİ"

Sahilde koşu yapan Mustafa Bektaş, “Bu sene sıcaklıklar geç ama etkili geldi. Günde 15-20 dakika koşuyorum. Sıcaklığın durumuna göre kendimi ayarlıyorum. Bu sıcaklıklarda 1-2 saat koşmayı tasvip etmiyorum. Sıcaklık artıkça yürüyüşü 5 dakikaya indireceğim” diye konuştu. Serinlemek için mesire alanlarını tercih ettiğini belirten Serap Tanış, “Trabzon’da aşırı nem ve sıcaklık var. Evlerde duramıyoruz. O yüzden kendimizi çimenlere atıyoruz, çay içiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 5

Aşırı sıcak uyarısı: Bu hastalar dikkat! Uzmanlardan uyarılar: "Sıcaklıklara bağlı ölümler rapor ediliyor" Risk grupları dikkatli olmalı... 6

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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