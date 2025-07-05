Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.
Aşırı sıcaklıkların hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.
05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:
Kilis: 40
Balıkesir: 40
Sakarya, Bilecik, Bursa: 38
Ankara: 36
İstanbul: 34
İzmir: 39
Konya: 36
Edirne: 40
Bursa: 36
Aydın: 44
Manisa: 42
Muğla : 40
Antalya: 40
Adana: 38
Diyarbakır: 43
Ordu ve Giresun illeri için 'turuncu' kodlu sağanak uyarısı yapıldı.
Ayırca "Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısı yapıldı.
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