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Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Bugünden itibaren etkisini göstermeye başlayan sıcaklıkların yarın, yani pazar günü en yüksek seviyeye çıkması bekleniyor. Hava durum tahminleri raporuna göre, İstanbul 34, Ankara 36, İzmir 39, Edirne 40 ve Aydın 44 derecelere çıkacak.

Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Aşırı sıcaklıkların hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.

05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Kilis: 40

Balıkesir: 40

Sakarya, Bilecik, Bursa: 38

Ankara: 36

İstanbul: 34

İzmir: 39

Konya: 36

Edirne: 40

Bursa: 36

Aydın: 44

Manisa: 42

Muğla : 40

Antalya: 40

Adana: 38

Diyarbakır: 43

İKİ İL İÇİN 'TURUNCU' KODLU UYARI

Ordu ve Giresun illeri için 'turuncu' kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak! 1

Ayırca "Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısı yapıldı.

Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak! 2

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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