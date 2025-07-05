Aşırı sıcaklar kapıya dayandı: Dikkat! Sıcaklık 44 dereceyi bulacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyredecek.

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Aşırı sıcaklıkların hafta sonu tüm Türkiye'yi etkisi altına alması bekleniyor.

05 Temmuz-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle olacak:

Kilis: 40

Balıkesir: 40

Sakarya, Bilecik, Bursa: 38

Ankara: 36

İstanbul: 34

İzmir: 39

Konya: 36

Edirne: 40

Bursa: 36

Aydın: 44

Manisa: 42

Muğla : 40

Antalya: 40

Adana: 38

Diyarbakır: 43

İKİ İL İÇİN 'TURUNCU' KODLU UYARI

Ordu ve Giresun illeri için 'turuncu' kodlu sağanak uyarısı yapıldı.

Ayırca "Yağışların; Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısı yapıldı.