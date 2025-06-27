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Aşırı sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji'den uyarı: 9 ilde 'sarı' alarm

Kavurucu sıcaklıklar etkisini gösterirken Meteoroloji'den uyarı geldi. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok il için Pazar günü işaret edildi. İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Aşırı sıcaklar sona eriyor! Meteoroloji'den uyarı: 9 ilde 'sarı' alarm

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

9 İL İÇİN SARI UYARI!

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR!

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA BU HAFTA NASIL OLACAK?

28 Haziran – 4 Temmuz 2025 haftalık hava tahmin raporuna göre Türkiye genelinde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, pazar gününden itibaren kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ve serinleme bekleniyor.

İstanbul’da 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 25/34°C ile oldukça yüksek ve açık havayla birlikte yazın en sıcak günlerinden biri yaşanacak. Pazar günü ise kuzeyden gelen serin rüzgarlarla birlikte yağışlı hava etkili olacak ve sıcaklık 22/26°C’ye düşecek. Pazartesi de yağış sürerken sıcaklık 19/25°C civarında seyredecek.

Hafta ortasından itibaren yağışlar kesiliyor ve sıcaklıklar tekrar yükselişe geçerek 30°C bandına yaklaşacak.

Ankara’da haftaya sıcak ve açık bir hava ile başlanıyor. Cumartesi günü 22/36°C, Pazar günü ise serinleyen hava ve yağış ile birlikte sıcaklık 16/25°C‘ye kadar düşüyor. Pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağışlar devam ederken 14/29°C civarında bir sıcaklık bekleniyor. Haftanın ikinci yarısında hava yeniden açılıyor ve sıcaklıklar 30°C’nin üzerine çıkıyor.

İzmir ise bu süreçte yağışlardan çok az etkileniyor. Özellikle Cumartesi günü 28/38°C, Pazar günü ise 28/40°C ile aşırı sıcaklıklar dikkat çekiyor. Hafta boyunca İzmir’de yağış gözlenmezken sıcaklık değerleri 36–40°C aralığında kalıyor. Ege’de yaşayanlar için ciddi bir sıcak hava dalgası söz konusu olacak.

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İçişleri Bakanlığı
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