HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aşırı sıcaktan bunalan esnaf iş yerinin kapısına astığı notla dikkat çekti!

Hatay'da 45 dereceyi bulan hava sıcaklığına dayanamayan esnafın bulduğu çözüm herkesi gülümsetti. İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı.

Aşırı sıcaktan bunalan esnaf iş yerinin kapısına astığı notla dikkat çekti!

Türkiye'de rekor sıcaklıklar günden güne kendini hissettirirken Hatay'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Hava sıcaklığının 24 Temmuz günü en yüksek olduğu ilçe 45.9 dereceyle Kırıkhan ilçesi oldu.

"AŞIRI SICAKTAN BUNALDIM ÇALIŞAMAYACAĞIM"

İskenderun ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde esnaflık yapan bir işletme sahibi, aşırı sıcaklara daha fazla dayanamayıp iş yerinin kapısına ilginç bir not astı.

Aşırı sıcaktan bunalan esnaf iş yerinin kapısına astığı notla dikkat çekti! 1

Esnafın iş yerinin camına astığı notta, "Aşırı sıcaktan bunaldım, yaz boyunca çalışmayacağım. Eylülde görüşürüz " ifadeleri yer aldı. Esnafın kararı ve notu ilgi odağı olurken tebessüm ettirdi.

Aşırı sıcaktan bunalan esnaf iş yerinin kapısına astığı notla dikkat çekti! 2

"YAKINDA BAŞKALARI DA AYNI ŞEYİ YAPARSA ŞAŞIRMAYACAĞIZ"

Komşusunun iş yerine not asarak tatile çıktığını söyleyen esnaf 53 yaşındaki Alirıza Özsöz, "Komşum haklı, hava çok sıcak. Gerçekten yolda yürünmüyor, durulmuyor. Sıcaktan dolayı beynimiz yanacak durumda ve komşumu haklı görüyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Biraz da komik oldu ama gerçekten iş yeri kapalı. Çok kişinin dikkatini çekiyor, yakında başkaları da aynı şeyi yaparsa şaşırmayacağız" dedi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuşSevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş
Yeniden Refah Partisi'nden Minguzzi ailesine ziyaretYeniden Refah Partisi'nden Minguzzi ailesine ziyaret

Anahtar Kelimeler:
İskenderun Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV oranlarına zam geldi ama bazısına indirim gelecek!

ÖTV oranlarına zam geldi ama bazısına indirim gelecek!

Arda Güler, 35 bin euroluk locadan izledi! Güzel oyuncu locasında dans edince...

Arda Güler, 35 bin euroluk locadan izledi! Güzel oyuncu locasında dans edince...

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için gündem yaratacak 'tahliye' çıkışı

Ayşe Barım ve Mehmet Murat Çalık için gündem yaratacak 'tahliye' çıkışı

Günler sonra nefes alacağız, rüzgar ve yağmur kapıda ama...

Günler sonra nefes alacağız, rüzgar ve yağmur kapıda ama...

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Komşu ülkeler arasında savaş! F-16'larla vurdular: Ölü sayısı arttı

Zulaladıkları yer hayret ettirdi! Kilolarcası çıktı

Zulaladıkları yer hayret ettirdi! Kilolarcası çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.