Aşırı yağışlar sebebiyle vatandaşlara kritik uyarı

Manisa Valiliği, Kriz Merkezi koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların güvenliğini sağlamak için sahada etkin bir şekilde görev yapıyor. AFAD, emniyet, jandarma, belediyeler, DSİ ve karayolları ekipleri, gelişmeleri anlık takip ederek meydana gelen olaylara hızlı müdahale sağlıyor. Manisa Valiliği’nin etkin koordinasyonu ve saha ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, riskli bölgelerde güvenlik önlemleri artırılırken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yaşanan olaylar nedeniyle bazı yol kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sürdürülürken, bazı güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer, özellikle dere yatakları, taşkın riski olan alanlar, alt geçitler, heyelan riski taşıyan yamaçlar ve kırsal yolların vatandaşlar için riskli olduğunu vurguladı.

Vatandaşlara, riskli bölgelerden uzak durmaları, olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları, sürücülerin ise trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunan yetkililer, ani su baskınları veya heyelan gibi durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD ve yerel birimlerle iletişime geçilmesini istedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır