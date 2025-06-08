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Asırlardır süren ilginç gelenek! Kapı kapı gezip bunu yapıyorlarmış: Kostümün içine gizlenerek...

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde asırlık bayram geleneği yaşatılıyor. Yaklaşık 100 yıldır sürdürülen gelenekte, köyün gençleri "deve" kılığına girerek ev ev dolaşıp vatandaşlardan para ve yiyecek topluyor.

Asırlardır süren ilginç gelenek! Kapı kapı gezip bunu yapıyorlarmış: Kostümün içine gizlenerek...
Begüm Özkaynak

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Bölücekova köyünde yaklaşık 100 yıldır yaşatılan gelenekte, köyün gençleri tarafından oluşturulan "deve" figürü ile kapı kapı dolaşılarak bayram havası yaşatılıyor. Gençler, uzun kumaşlar ve özel kıyafetlerle deve görünümü kazandırdıkları kostümün içinde gizlenerek köy halkının karşısına çıkıyor.

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TOPLANAN PARALARLA GENÇLER HEP BİRLİKTE EĞLENİYOR

Evleri tek tek dolaşan gençler, hem eğleniyor hem de para ve yiyecek topluyor. Toplanan paralar bayramda gençlerin hep birlikte eğlenmesi için kullanılıyor.

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Kurban Bayramı'nda Bölücekova gençleri tarafından yapılan bu gelenekte, gençler doyasıya eğlenirken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Yüzyıllık geçmişe sahip bu gelenek, köydeki birlik ve beraberliği pekiştirirken, çocuklardan yaşlılara herkesin ilgi odağı oluyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bolu deve gelenek
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